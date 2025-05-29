ABD'den vize kararı: Randevular durduruldu! Tek tek incelenecek...

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ABD Başkanı Donald Trump, vize konusunda yeni bir karar verdi.

ABD yönetimi, eğitim için ABD’ye gelmek isteyen yabancı öğrencilerin sosyal medya hesaplarını ayrıntılı şekilde incelemeyi zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

Bu adım, vize başvurularının daha sıkı denetlenmesi ve güvenlik süreçlerinin güçlendirilmesi amacı taşıyor.

VİZE RANDEVULARININ GEÇİCİ DURDURULMASI TALİMATI

Politico dergisine göre; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun tüm büyükelçilik ve konsolosluklara gönderdiği talimatla, sosyal medya incelemesi yapılmadan öğrenci vizesi için randevu verilmesi durduruldu.

İnceleme tamamlandıktan sonra vize randevuları yeniden açılacak. Mevcut randevuların ise bu karardan etkilenmeyeceği bildirildi.

Rubio’nun talimatında, Dışişleri Bakanlığı’nın başvuru sahiplerinin sosyal medya profillerinin kapsamlı incelenmesi için güncellenmiş bir kılavuz yayınlamayı planladığı belirtildi.

Bakanlık, mevcut süreçleri gözden geçirerek, daha geniş kapsamlı sosyal medya taraması yapılmasını amaçlıyor.