Aç karnına 5 tane zeytin yiyin, o sağlık sorunlarına veda edin... Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı zeytin sağlık açısından da birçok fayda sağlar. Özellikle de sabah aç karnına yenildiğinde o sağlık sorunlarından kurtulmanıza yardımcı olur. İşte, aç karnına 5 zeytin yemenin mucizevi faydaları…

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Kahvaltı sofralarının baş tacı olan zeytin ramazan ayında sahur sofralarının da vazgeçilmezleri arasındaki yerini alır.

İçerdiği vitaminler ve minerallerle sağlığınız için birçok fayda sağlar. A, D ve E vitaminleri açısından zengin olan zeytin; potasyum, kalsiyum ve çinko minerallerini bolca bulundurur.

Sağlığınız için bu denli faydalı olan ve sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan zeytin sabahları aç karnına tüketildiğinde mucizelere kapı açıyor.

Kahvaltı veya sahur sofralarında bolca tüketilen zeytin sağlığınız açısından birçok fayda sağlarken bir de sabah aç karnına tükettiğinizde o sağlık sorunlarını iyileştirmede etkili oluyor.

İşte, aç karnına zeytin yemenin mucizeleri…

Zeytin sağlıklı yağlar, lifler, antioksidanlar ve çeşitli vitaminler ve mineraller içerir. Sabahları yiyeceğiniz 5 adet zeytinin başlıca faydaları arasında sindirimi iyileştirmek, tokluk hissini artırmak ve kan şekerini dengelemek yer alır.

Zeytinler ayrıca antioksidanlar bakımından zengin olduğundan aç karnına yendiğinde, karaciğeri temizleme de oldukça etkilidir. Öte yandan aç karnına zeytin yemek; organları yeniler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanseri önlemede etkilidir.

Lif içeriği sindirimi destekleyerek kabızlığı önler ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca zeytinin yağında bulunan tekli doymamış yağlar, tokluk hissini artırarak aşırı yeme riskini en aza indirir.

Ayrıca içerdiği fenolik bileşikler, kalp sağlığını destekler ve kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Bağışıklığı güçlendirme özelliğinin yanı sıra ciltteki nemi sağlayarak yaşlanma belirtilerinin önüne geçer.

İçerdiği oleik asid sayesinde iltihaplarla savaşma, kanseri önleme, kolesterolü düşürerek kalp, damar hastalıklarının önüne geçme ve kansere karşı koruyuculuk sağlama özellikleri vardır.

Zeytinde yüksek oranda A vitamini bulunduğu için katarakt gibi göz rahatsızlıklarının önüne geçer. Zeytin tüketmek ishal ve kabızlığa da iyi gelir.

Zeytinin tüm bu eşsiz faydalarından yararlanmak için her sabah aç karnına 5 adet olacak şekilde düzenli olarak tüketmeniz sağlığınız için oldukça faydalı olacaktır.