Aç karnına 7 gün kefir içmenin faydaları...

Haber Merkezi

Dünya, kefirin kıymetini anladı...

Sosyal medya platformu TikTok'ta bir şekilde viral olan "kefir", neredeyse yok satıyor.

Kullanıcılar, aç karnına kefir içerek alt karın yağlarını eritmeyi hedefliyor.

Diyet ve sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi olan kefir, sağlık açısından birçok fayda sağlıyor.

Laktoz intorelansı olanlar ise laktozsuz kefir tercih ediyor.

İşte 7 gün boyunca aç karnına kefir içmenin faydaları...

7 GÜN KEFİR İÇERSENİZ;

Daha iyi sindirim, daha verimli metabolizma demektir.

Düzenli kefir tüketimi ile şişkinlik azalınca göbek bölgesi daha düz görünebilir.

Kan şekeri dengesi sağlar ve bu sayede ani acıkmaları ve tatlı krizlerini azaltabilir.

Özellikle karın çevresi yağlanması, insülin direnciyle bağlantılıdır. Kefir bu direncin azalmasına yardımcı olabilir.

Sabah aç karnına içildiğinde, tokluk süresini uzatabilir. Bu da toplam kalori alımını azaltarak kilo kaybına yardımcı olur.

Kefir, yoğurt gibi fermente süt ürünleri iyi bir protein kaynağıdır. Protein, yağsız kas kütlesini korumaya yardımcı olur ve yağ yakımını destekler.