Aç karnına için, vücuttaki ödemi eritin... Ödem sorunu yaşayanların her gün düzenli içtiğinde kurtulmalarını sağlayacak şifa, bakın hangi bitkide...

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"Vücudum ödem tutuyor, bir türlü geçmiyor" diyorsanız, dikkat...

Ödem, vücut dokularında aşırı miktarda sıvı birikmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Genellikle ayaklar, bacaklar, eller, göz kapakları ve akciğerler gibi bölgelerde belirgin hale gelir.

Kalp yetmezliği, damar tıkanıklıkları, venöz yetmezlik gibi dolaşım sistemi sorunları, böbreklerin normal şekilde çalışmaması, iltihap veya enfeksiyon, hormonal değişiklikler ödeme neden olabilir.

Ödem nasıl geçer diye merak edenlerin bitkisel bir yanıt aradığı zaman "çınar yaprağı" ile karşılaşması muhtemeldir.

Ödem atıcı bitkiler arasında yer alan çınar ağacı yaprakları bakın nasıl kullanılıyor ve etki ediyor.

Çınar yaprağı kürü

Bir cezvenin içine bir avuç kadar kurutulmuş veya taze olarak topladığınız çınar ağacı yapraklarını koyun. Üzerine soğuk su ekleyin. Daha sonra kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra ocaktan alıp soğuyana kadar demlenmesini bekleyin.

Soğuduktan sonra aç karna tüketebilirsiniz.

Vücuttaki ödem ve şişliklerin giderilmesine de yardımcı olan çınar yaprağı, mide bulantısına da iyi geliyor.

Çınar yaprağı kemik ve eklem sağlığını korumanın yanı sıra özellikle kireçlenme sıkıntılarından kaynaklı ağrıları rahatlatıyor