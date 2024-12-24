Acele eden yaşadı: A101 PlayStation 5 getiriyor; Üstelik 5 bin lira daha ucuz…

Haber Merkezi

Teknoloji dünyası heyecan verici bir gelişmeye sahne oluyor!

Sony’nin kompakt tasarımıyla dikkat çeken PlayStation 5 Slim diskli sürümü, önümüzdeki hafta A101 mağazalarında satışa sunuluyor. Üstelik cazip indirim fırsatlarıyla!

Oyunseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen bu yeni model, hem fiziksel CD’leri hem de dijital oyunları çalıştırabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Orijinal PlayStation 5’e kıyasla yüzde 30 daha küçük ve daha hafif olan PS5 Slim, şık tasarımıyla modern evlerin gözdesi olmaya aday.

Sınırlı stoklarla satışa çıkacağı belirtilen konsol, geniş oyun kütüphanesi ve yüksek performansıyla oyun tutkunlarının kalbini fethedecek.

Özellikle indirimli fiyat etiketi, müşterileri mağaza kuyruğuna dizecek. İşte fiyatı…