Adım Farah dizisinden şok ayrılık! Dizinin yıldız ismi finalde olmayacak… FOX ekranlarında seyirci ile buluşan Adım Farah dizisinde finale son bir bölüm kala şok bir ayrılık yaşandı. Dizinin sevenleri bu ayrılığa anlam veremedi. İşte diziye veda eden o yıldız oyuncu…

ensonhaber.com

Adım Farah dizisi, FOX ekranlarında ikinci sezonuyla seyircileri ekran başında tutmaya devam ediyor. Dizinin yayın günü geçtiğimiz haftalarda Çarşamba gününden Cumartesi gününe alınmıştı.

Dizi, senarist ve yönetmen değişikliklerine rağmen izleyicilerden tam not almayı başarmıştı. Ancak, yine de veda vakti gelip çattı.

Final 30 Aralık’ta

Adım Farah için belirlenen final tarihi açıklandı. Dizi, 30 Aralık’ta 27. bölümü ile birlikte izleyicilerine veda edecek. Ancak, bu vedadan önce diziye öyle bir isim veda ediyor ki finalde olamaması sevenlerini resmen sarsacak.

Finalden önce gidiyor…

Dizinin kilit isimlerinden biri olan Farah’ın eski eşi Behram’a hayat veren Feyyaz Duman diziden ayrılıyor. Oyuncu, 26. bölümde izleyicilerle vedalaşacak.