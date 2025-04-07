Ağaçlar hangi ayda budanır? Ağaç budama zamanı ne zaman?

Hüseyin Topuz

Ağaç budaması, hem meyve verimini artırmak hem de ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek adına oldukça önemli bir bakım işlemidir.

Doğru zamanda ve doğru şekilde yapılan budama, ağaçların ömrünü uzatırken, hastalık ve zararlılara karşı da direnç kazandırır.

Ancak budamanın etkili olabilmesi için mevsimsel döngülere dikkat edilmesi gerekir. Her ağaç türünün budama zamanı farklılık gösterebilir.

Ağaçların budanma zamanı, ağacın türüne ve bölgenin iklimine göre değişir.

Ancak genel olarak ağaçların budanma zamanı şu şekildedir;

Ağaçlar hangi ayda budanır?

Ağaç budama zamanı, genellikle ağaç türüne ve bulunduğu bölgenin iklimine göre farklılık gösterse de, çoğunlukla sonbaharın sonlarından kış mevsiminin sonuna kadar olan dönem (Kasım-Şubat arası) ideal zaman aralığıdır.

Bu süreçte ağaçlar dinlenme döneminde bulunduğundan, budama işlemi bitkiye daha az zarar verir ve ilkbaharda daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini destekler.

Özellikle meyve ağaçları gibi bazı türlerde ise, erken ilkbaharda tomurcuklar oluşmadan hemen önce yapılan budamalar oldukça faydalı olabilir.