‘Ağzınıza değdirmeyin' uyarısı yapıldı! Cam bardaklar piyasadan toplatılıyor Dünya genelinde sağlığı tehdit eden ürünler bir bir tespit edilmeye devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mağaza raflarında yer alan üçlü bardak setleri hakkında acil koduyla toplatılma başlatıldı.