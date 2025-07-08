‘Ağzınıza değdirmeyin' uyarısı yapıldı! Cam bardaklar piyasadan toplatılıyor

Almanya merkezli perakende zinciri TEDİ mağazalarında satışı yapılan cam bardaklarda insan sağlığını tehdit eden maddelere rastlanıldı.
Kullanımının bırakılması yönünde uyarılar art arda yapılırken ilgili ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Mağaza raflarında yer alan üçlü bardak setleri üzerinden yapılan incelemeler sonucunda kurşun ve kadmiyum kalıntılarına rastlanıldığı belirtildi.
CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR
Yetkililer, söz konusu bardakların özellikle ağızla temas eden bölgelerinde tespit edilen bu ağır metallerin, ciddi sağlık risklerine yol açabileceği uyarısında bulundu.
TEDi yetkilileri, ürünlerin kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, müşterilerin bu bardakları fiş ibrazına gerek olmadan en yakın TEDi mağazasına götürerek 3 Euro karşılığında iade edebileceğini veya başka bir ürünle değiştirebileceğini duyurdu.
Geri çağrılan ürünlerin 23 Ocak 2025 ile 2 Temmuz 2025 tarihleri arasında tüm TEDİ mağazalarında satıldığı açıklandı.
Geri çağırma kapsamında olan cam bardak setlerinin ürün bilgileri şöyle:
S\_İçecek Bardağı 250 ml Sezon 3
Ürün Kodu: 19890001011000000300
S\_İçecek Bardağı 280 ml Sezon 3
Ürün Kodu: 11438001011000000300
S\_İçecek Bardağı 310 ml Sezon 3er
Ürün Kodu: 41677001011000000300