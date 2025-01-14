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Türkiye deprem kuşağında olması nedeniyle neredeyse her gün farklı illerde depremler yaşanmaya devam ederken uzmanlar uyarılarını sık aralıklarla tekrarlıyor.

Yaşanan depremler hakkında sosyal medya hesabından yaptığı çeşitli uyarılarla medyanın odağı olan isimler arasında yer alan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaşanması beklenen büyük Marmara depremi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ercan, yaptığı açıklamada söz konusu depremin sadece İstanbul’u değil aynı zamanda Marmara Bölgesi genelinde geniş bir alanı etkileyeceğini aktardı.

O BÖLGEYİ İŞARET ETTİ!

Yaptığı deprem uyarılarıyla dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Ercan, özellikle Sakarya Çukuru’nu işaret eden Ercan, “İstanbul depremi beklenirken bu bölgede ciddi bir hareketlilik yaşanabilir” dedi. Bu noktada, olası bir depremde ciddi tehlikeler olacağını belirten Ercan, “Ancak ne yazık ki burada sanayi hızla gelişiyor" ifadelerini kullandı.

Yaşanabilecek depremlerin aksine geçmiş dönemde yaşanan depremlere de dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, depremlerin tekrar etme olasılığını hatırlattı.

1999 Gölcük Depremi sonrasında bu bölgede gerilimin azalttığını ancak Marmara’nın genelinde halen büyük bir deprem riski taşıdığını belirten Ercan, “Geçmişte bir yerde deprem olduysa, yine olacaktır. Bu kural değişmez” ifadelerine değindi. Bölgedeki yer hareketlerini değerlendiren Ercan, gelecekte İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’nün birleşme ihtimalinin olduğunu vurguladı.

TARİH VERDİ

Yaşanacak depremin olası senaryosu hakkında yaptığı açıklamaların yanı sıra depremin zamanlaması hakkında da açıklama yapan Ercan, “Beklenen Marmara Depremi 2045 ile 2150 yılları arasında gerçekleşebilir. Ancak bu süre zarfında, deprem yorgunu Marmara’da her an hareketlilik olabilir” ifadelerini kullandı. Ercan, İstanbul’un yanı sıra Kocaeli ve çevresinin de depremden ciddi şekilde etkilenebileceğini belirtti.