Ahududunun mucizevi faydaları: Hangi hastalıklara iyi geliyor?

Cilt sağlığından bağışıklığa kadar ahududu hangi hastalıklara iyi geliyor? Hem doğal bir antioksidan deposu hem de şifa kaynağı olan ahududunun faydaları yazımızda.

Birçok kişinin böğürtlenle karıştırdığı ahududu, ya da diğer adıyla frambuaz, gülgiller familyasından gelen ve kırmızıdan koyu bordoya uzanan renk tonlarıyla dikkat çeken hoş kokulu bir meyvedir. Dağlık ve ormanlık bölgelerde doğal olarak yetişen bu meyve, halk arasında “dağ çileği” ya da “ağaç çileği” olarak da bilinir.

Anavatanının Ege Bölgesi olduğu düşünülen ahududu, dikenli bir gövdeye sahip olup, ikinci yılında beyaz çiçekler açarak meyve verir. Etli ve sulu üzümcüklerden oluşan meyvesi, içindeki küçük çekirdeklerle birlikte tüketilir. Ancak taze tüketilmediği takdirde çabuk bozulabilen bu meyve, genellikle tazeyken yenir ya da dondurularak saklanır.

Ahududu; pastacılıktan şekerlemeye, reçelden meyve suyuna kadar pek çok alanda kullanılır. Özellikle frambuazlı pastalar, lezzetli tatlarıyla çikolatalı pastalara ciddi bir rakip hâline gelmiştir. Kurutulmuş meyveleri hoşaf yapımında, yaprakları ise çay karışımlarında değerlendirilir. Yaz aylarında taze meyvesinden hazırlanan buz gibi içecekler ise serinletici bir alternatif sunar.

Hem görüntüsü hem tadıyla beğeni toplayan frambuaz, yaz sofralarının vazgeçilmez meyveleri arasında yerini koruyor.

Ahududunun Bileşenleri

100 gram ahududu meyvesinde yer alan besin değerleri şu şekildedir:

13,6 gr karbonhidrat, 1,2 gr protein, 0,5 gr yağ, 3 gr lif, 0,9 mg demir, 22 mg kalsiyum, 168 mg potasyum, 1 mg sodyum ve 20 mg fosfor. Ayrıca bu meyvede 0 (sıfır) kolesterol bulunmaktadır. Sayılan değerlerin dışında ahududu, vitamin açısından da oldukça zengindir. Özellikle B1, B2, B3, B6, C ve E vitaminlerini içerir.

Ahududunun Faydaları

Besin değerlerine bakıldığında, ahududunun insan sağlığı açısından oldukça kıymetli bir meyve olduğu anlaşılmaktadır. Genel faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

1. Rengini veren madde olan anthocyanin, doğal ve güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Ahudududa, domatese kıyasla yaklaşık 10 kat daha fazla antioksidan bulunur. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp sağlığını destekler, hafızayı kuvvetlendirir ve Alzheimer gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

2. Damar ve doku büzücü etkisi sayesinde ishalin kesilmesine yardımcı olur, kabızlığı önler. Aynı zamanda doğum sancılarını hafifletici etkisi olduğu bilinir. Ancak gebelikte aşırı tüketimi düşük riskini artırabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

3. Ateş düşürücü ve terletici özellikleri vardır. Boğaz ve bademcik ağrılarına iyi gelir. Diş eti kanamaları ve ağız içi yaralarında da faydalıdır.

4. Kan temizleyici etkisi ile toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Kansızlığa iyi gelir; kanı sulandırarak damar tıkanıklığı riskini azaltır.

5. Özellikle göz iltihaplarında, suyuyla pansuman yapılması tavsiye edilir. Bu sayede iltihapların iyileşmesine katkı sağlar.

6. Manganez ve lif bakımından zengin olan ahududu, sindirimi yavaşlatır ve uzun süre tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olur.

7. Cilde olumlu etkileri yüksektir. Antioksidanlar sayesinde cildi güzelleştirir, sivilcelerin azalmasına yardımcı olur. Maske şeklinde cilde uygulanabilir.

8. Aşırı tüketimi mide rahatsızlıklarına, ciltte döküntülere ve ishal gibi yan etkilere yol açabilir.

9. Şeker hastaları için ideal bir meyvedir, çünkü içerdiği şeker kana yavaş karışır.

10. Biotin içeriği sayesinde saçları besler, daha parlak ve gür görünmesini sağlar.

11. Yüksek tansiyonu düşürücü etkisi sayesinde hipertansiyon hastalarına önerilir.

12. Kabızlığa karşı etkilidir, toksinlerin safra ve dışkı yoluyla atılmasına yardımcı olur.

13. Flavonlar ve ellagic asit bakımından zengindir. Bu bileşenler antioksidan ve anti-kanserojen özellik gösterir. Ellagic asit, kansere sebep olan kimyasal maddeleri etkisiz hâle getirir ve yaşlanmayı geciktirici etkiler sağlar.

14. Ohio State Üniversitesi tarafından yapılan ve Cancer Research dergisinde yayımlanan bir çalışmada, siyah ahududunun yemek borusu kanserini önleyici etkileri ortaya konmuştur. NMBA adlı kanserojen madde enjekte edilen farelere, %5-10 oranında siyah ahududu içeren diyet verilmiş; bu gruplarda tümör sayısının %39-49 oranında azaldığı gözlemlenmiştir. [1]

15. Araştırmacı Dr. Shibu Poulose, ahududu, böğürtlen, dut ve çilek gibi orman meyvelerinin beyin hücrelerinin onarılmasına katkıda bulunduğunu belirtmiştir. Yaşla birlikte işlevini kaybeden mikroglia hücrelerinin onarımında bu meyvelerin koruyucu etkisi olduğu ifade edilmiştir. Siyah ahududu, ellagic asit içeriği açısından en zengin meyvelerden biridir. [2]

16. Her 100 gramında 4–6 gram lif içeren ahududu ve böğürtlenler, elma, armut ve muz gibi meyvelerden daha yüksek lif oranına sahiptir. Bu da kolon kanseri ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisini artırır.