Aile mahkemelerinde yeni dönem: Boşanma ve nafaka sistemi değişiyor

Haber Merkezi

Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle birlikte aile mahkemelerindeki yargılama usulleri sil baştan değişiyor!

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hayata geçirilecek olan yeni düzenlemeyle birlikte boşanma davaları hızlanacak, mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet davaları artık ayrı ayrı yürütülecek.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, söz konusu düzenlemeyle birlikte boşanma sürecinin hızlandırılması ve süresiz nafaka uygulamasının yeniden düzenlenmesi yer alıyor.

SÜREÇ IASALIYOR

Mevcut sistemde tek dosya üzerinden sürdürülen nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi davaların yıllarca sürmesine neden olan süreçlerin kısaltarak tarafların haklarını daha hızlı almasını sağlanması hedefleniyor.

En çok tartışılan konuların başında gelen ömür boyu nafaka ise yeni düzenlemeyle belli şartlara bağlanacak. Bu sayede nafaka konusundaki adaletsizliklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Süresiz nafaka uygulaması söz konusu düzenlemeyle birlikte büyük ölçüde sona eriyor. Nafaka süresi belirlenirken evlilik süresi, tarafların ekonomik durumu, çocuk olup olmadığı ve kusur oranı gibi kriterler dikkate alınacak.

Ancak çalışamayacak durumda olan veya belirli bir yaşın üzerindeki kadınlar için nafaka süresiz olabileceği de belirtiliyor. Kısa süren evliliklerde ömür boyu nafaka yükümlülüğü sona erecek.