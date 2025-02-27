Akaryakıtta fiyat güncellemesi: İşte 27 Şubat indirimli motorin, benzin ve LPG fiyatları…

Haber Merkezi
Akaryakıt fiyatları, döviz kurları ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor.
Son olarak, 27 Şubat itibarıyla motorin fiyatlarında 1 lira 43 kuruşluk bir indirim yapıldı.
Araç sahipleri güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını merak ediyor.
Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 46.43 TL
Motorin litre fiyatı: 46.58 TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 46.97 TL
Motorin litre fiyatı: 47.29 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 47.35 TL
Motorin litre fiyatı: 47.66 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL