Akaryakıtta tabela değişti: Pompaya zam geldi! İşte, 23 Nisan güncel motorin, benzin, LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ederken dünya piyasalarında yaşanan dalgalanmalar sonrasında gece yarısından itibaren zam yapıldı.
Getirilen gece yarısı zammının ardından motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş zam yapıldı.
Motorine gelen zammın ardından akaryakıtta tabela yeniden değişti. İşte, 23 Nisan Çarşamba güncel motorin, benzin, LPG fiyatları…
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel benzin fiyatı: 45.16 lira
Güncel motorin fiyatı: 45.36 lira
Güncel LPG fiyatı: 27,39 lira
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel benzin fiyatı: 45.01 lira
Güncel motorin fiyatı: 45.24 lira
Güncel LPG fiyatı: 26,79 lira
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel benzin fiyatı: 45.77 lira
Güncel motorin fiyatı: 46.17 lira
Güncel LPG fiyatı: 27,29 lira
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel benzin fiyatı: 46.13 lira
Güncel motorin fiyatı: 46.51 lira
Güncel LPG fiyatı: 27,24 lira