Akaryakıtta tabela değişti: Pompaya zam geldi! İşte, 23 Nisan güncel motorin, benzin, LPG fiyatları

Haber Merkezi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ederken dünya piyasalarında yaşanan dalgalanmalar sonrasında gece yarısından itibaren zam yapıldı.

Getirilen gece yarısı zammının ardından motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş zam yapıldı.

Motorine gelen zammın ardından akaryakıtta tabela yeniden değişti. İşte, 23 Nisan Çarşamba güncel motorin, benzin, LPG fiyatları…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel benzin fiyatı: 45.16 lira

Güncel motorin fiyatı: 45.36 lira

Güncel LPG fiyatı: 27,39 lira

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel benzin fiyatı: 45.01 lira

Güncel motorin fiyatı: 45.24 lira

Güncel LPG fiyatı: 26,79 lira

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel benzin fiyatı: 45.77 lira

Güncel motorin fiyatı: 46.17 lira

Güncel LPG fiyatı: 27,29 lira

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel benzin fiyatı: 46.13 lira

Güncel motorin fiyatı: 46.51 lira

Güncel LPG fiyatı: 27,24 lira