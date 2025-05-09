‘Akdeniz Mavisi Elmas’ satışa çıkıyor! Değeri milyon dolarlar ediyor

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Güney Afrika’nın ünlü Cullinan madeninden 2023 yılında çıkarılan 31,94 karatlık ham elmastan üretilen ‘Akdeniz Mavisi Elmas’ açık artırmaya çıkıyor.

Madenden çıkarılmasının ardından 6 aylık bir planlama ve kesim işlemleriyle bugünkü halini alan elmas görenleri büyülemeye devam ediyor.

13 Mayıs 2025 tarihinde Cenevre’de düzenlenecek olan Sotheby’s müzayedesinde satışa çıkacak olan değerli taşın satış rakamının oldukça nadir bulunmasından dolayı rekor kırması bekleniyor.

20 MİLYON DOLARI BULABİLİR

“Akdeniz Mavisi Elmas” adı verilen 10 karatlık değerli bu taşın, 13 Mayıs'taki müzayedede 20 milyon dolara kadar alıcı bulabileceği tahmin ediliyor.

Sotheby’s Cenevre yüksek mücevher satışları sorumlusu Jessica Wyndham, “Renkli elmas pazarındaki yükseliş ivmesi devam ediyor” açıklamasını yaptı.