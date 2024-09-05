Aklın ucundan geçmez! Timsah gözyaşı deyimi bakın nereden geliyor Günlük hayatta sıkça duyduğumuz “timsah gözyaşları” deyiminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Hikayesini öğrenince şaşıracaksınız.

Editör: Kübra Kireççi

Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız deyimler, bazen öyle özel anlamlar taşır ki, bu anlamları bilmeden kullanmak da mümkün.

Mesela, "timsah gözyaşları" deyimini duymuşsunuzdur. Peki, bu deyimin kökenine inmek ister misiniz?

"Timsah gözyaşları" deyimi, genellikle sahte bir pişmanlık ya da birini kandırma amacıyla dökülen gözyaşlarını anlatmak için kullanılır.

Peki bu deyimin gerçek hikayesini biliyor musunuz?

Bakın sahte gözyaşına neden timsah gözyaşı deniyormuş.

TİMSAH GÖZYAŞI DEYİMİNİN HİKAYESİ

Timsahların gözyaşlarını duymuşsunuzdur ama belki de gerçek nedenini bilmiyorsunuz.

Timsahlar, avlarını yedikten sonra sinüslerinde biriken hava nedeniyle gözyaşı dökerler. Yani bu gözyaşları gerçek bir üzüntüden kaynaklanmaz; tamamen fizyolojik bir durumdur.

Bu yüzden, gerçek acı veya üzüntü hissetmeyen ama başkalarını kandırmak için ağlayan kişiler için "timsah gözyaşları dökmek" tabirini kullanırız.

Yani bu deyim, aslında içten gelen bir duygunun ifadesi değil, sadece dışarıdan bir izlenim yaratmak amacıyla yapılan bir davranışı tanımlar.