Ali Koç’tan şampiyonluk hamlesi: 18 yaşında gol makinesi geliyor Ara transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe, şimdi gözlerini hücum hattına çevirdi. 18 yaşındaki yıldız forveti kadrosuna katmak istiyor.

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Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı ve kadrosunu güçlendirmek için üç önemli ismi transfer etti.

Milan'dan Rade Krunic, Union Berlin'den Leonardo Bonucci ve Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli formayı giymek için takıma katıldı.

Ancak transfer atağı bununla sınırlı değil. Teknik direktör İsmail Kartal, takımın hücum hattını güçlendirmek için yerli bir santrfor arayışında olduklarını doğruladı.

Kartal, "Birkaç aday var ve kulüp görüşmeleri sürdürüyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bu arayışın sonunda, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yetenekli bir yerli forveti kadrosuna katmayı planladığı konuşuluyor.

Fenerbahçe, Can Uzun'u istiyor

Enganche Sports’un haberine göre; Fenerbahçe, Alman ekibi Nürnberg’in genç yıldızı Can Uzun ile ilgileniyor.

Alman futbol kulübü, yetenekleriyle dikkat çeken 18 yaşındaki Can Uzun için 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.

Transfermarkt'a göre piyasa değeri 8 milyon Euro olan genç santrafor, bu sezon Nürnberg formasıyla 19 maçta 11 gol atarken, 3 asist yapma başarısı gösterdi. Ayrıca futbolcu, 1.269 dakika süreyle sahada kalarak 116 dakikada bir gol katkısı sağladı.