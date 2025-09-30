Altın, Dolar, Euro, Borsa... 2025'te en çok hangisi kazandırdı?

2025 yılı boyunca yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan biri, "Hangi yatırım aracı daha fazla kazandırdı?" oldu.

Dalgalı piyasa koşulları, küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye’nin iç dinamikleri, altın, döviz ve borsa üzerinde doğrudan etkili oldu.

Yatırımcılar yıl boyunca kimi zaman altına, kimi zaman dövize yönelirken, borsa da rekor seviyeleriyle dikkat çekti.

Altın, dolar, euro ve borsanın 2025 performansları karşılaştırıldığında tablo dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Özellikle küresel enflasyon, merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler fiyatlamalar üzerinde belirleyici rol oynadı.

Peki, 2025’te yatırımcısına en çok kazandıran hangisi oldu? Altın mı, döviz mi, yoksa borsa mı? İşte yılın öne çıkan yatırım araçlarının performans tablosu...

Altın

2025'in en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Yıllık bazda %30-40 civarında reel kazanç sağladı.

Dolar

Nominal olarak yükseldi (ilk yarıda %10 civarı artış), ancak enflasyonla düzeltilmiş reel getirisi altının gerisinde kaldı.

Euro

Benzer şekilde değer kazandı fakat yatırımcıya altın kadar kazanç getirmedi.

Borsa (BIST 100)

Genel olarak yatırımcısına kaybettirdi; bazı aylarda kısa süreli artışlar olsa da yıllık bazda negatif performans gösterdi.

Sonuç olarak 2025’in yatırım şampiyonu açık ara altın oldu.