Aman dikkat! Evinizi güzelleştiren bu saksı çiçekleri sağlığınıza zarar veriyor… Evlerimizde hem güzel kokularıyla hem de güzel görüntüleriyle baktığımız bu saksı çiçekleri aslında sağlığımıza zarar veriyormuş. İşte, türlerine göre insan sağlığı için zararlı olan saksı çiçekleri…

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Evlerimizde bulunan saksı bitkileri gerek görüntü gerekse hoş kokularıyla milyonlarca kişinin tercihi oluyor.

Hoş kokuları ve estetik görüntülerinin yanı sıra bazı bitkilerin insan sağlığı üzerinde de çeşitli olumlu etkileri de bulunur.

Ancak bu olumlu etkiler her tür için geçerli değildir. Bazı saksı bitkileri, toksik maddeler içerir ya da alerjik reaksiyonlara da neden olabilir.

İşte, bu sebepten evlerinize bitki seçerken çok dikkatli olmalı ve sağlığımıza zararı dokunmayacak türleri tercih etmeliyiz.

Tercih edilmemesi gereken o saksı bitlikleri…

iffenbachia: Yaprakları ve sapları kalsiyum oksalat kristalleri içerir ve bu kristaller ağız ve ciltte tahrişe neden olabilir.

Sarmaşık: Yaprakları ve sapları zehirlidir ve ciltte tahrişe, yutulduğunda ise mide bulantısına ve kusmaya neden olabilir.

Filodendron: Yaprakları kalsiyum oksalat kristalleri içerir ve bu kristaller ağız ve ciltte tahrişe neden olabilir.

Aloe vera: Yapraklardan sızan jel bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Zehirli zakkum: Tüm bitki zehirlidir ve yutulduğunda ölümcül olabilir.

Peki hangi bitkileri tercih edebilirsiniz

Barış zambağı: Hava temizleme ve stresi azaltma yeteneğine sahiptir.

Lavanta: Hava temizleme ve rahatlama sağlama yeteneğine sahiptir.

Paşa kılıcı: Hava temizleme ve formaldehit gibi zararlı maddeleri yok etme yeteneğine sahiptir.

Benjamin kauçuk bitkisi: Hava temizleme ve toksinleri yok etme yeteneğine sahiptir.