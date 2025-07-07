Amazon kullanıcılarını üzecek karar: Bu hizmet artık tarih oluyor

E-ticaret devi Amazon, ABD’de 2025 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir finansal performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Şirket, net satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre %9 artırarak yaklaşık 17 milyar dolar net gelir elde etti. Bu rakam, 2024’ün ilk çeyreğine kıyasla neredeyse %40’lık bir artışa işaret ediyor.

Amazon’un etkileyici büyümesinde önemli rol oynayan faktörlerden biri de Amazon Prime abonelik hizmeti oldu.

Aylık 14,99 dolara sunulan Amazon Prime, ücretsiz kargo, bir günde teslimat, Prime Day indirimleri ve Prime Video gibi avantajlar sayesinde kullanıcıların vazgeçilmezi haline geldi.

Amazon Prime'ın 2025 yılı sonuna kadar 185 milyon ABD abonesine ulaşması bekleniyor.

ÜCRETSİZ HİZMETİN FİŞİNİ ÇEKİYOR

Amazon Prime daha popüler hale geldikçe, Amazon, popüler Prime Video platformuna daha fazla müşteri çekmek için ücretsiz bir hizmetin fişini çekmeye karar verdi.

Şirket, 2019'da başlatılan ücretsiz TV akışı hizmeti olan Freevee'yi durduruyor.

Amazon, Freevee uygulamasının Ağustos 2025’ten sonra erişime kapatılacağını duyurdu.

Ayrıca Prime Video’nun içeriğinde, Freevee TV şovları, filmler ve Canlı TV’nin yer alacağını belirtti.

Uygulamadaki mesajda, "En sevdiğiniz Freevee Originals'ı ve popüler filmler, şovlar ve canlı TV kütüphanemizi Prime Video'da ücretsiz olarak izlemeye devam edin, abonelik gerekmez," ifadesi yer alıyor.

Amazon, yaklaşan bu değişikliği ilk olarak geçen yıl Kasım ayında açıkladı ve hareketin "müşteriler için daha basit bir görüntüleme deneyimi sunmasına" olanak sağladığını belirtti.

Amazon'un hareketi, 2024'te Prime Video platformuna reklam getirmesinin ardından geldi. Bu, Amazon'un kullanıcılara ayda 2,99 dolar karşılığında ekstra reklamları kaldırma seçeneği vermesine rağmen, tüketicilerden tepkiye ve hatta bir toplu davaya yol açmıştı.

Amazon Prime, platformuna ilk kez reklam sunduğunda, müşterilere gönderdiği bir e-postada "doğrusal TV ve diğer akışlı TV sağlayıcılarından anlamlı bir şekilde daha az reklama sahip olmayı" hedeflediğini belirtti.