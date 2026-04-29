ABD Merkez Bankası (FED) nisan ayı faiz kararı için yatırımcıların geri sayımı sürüyor. Piyasaların odaklandığı faiz kararı için nefesler tutuldu. Peki; Fed Nisan 2026 kararı açıklandı mı; sabit mi, indirim mi? İşte detaylar...
Altın ve döviz piyasalarını yakından etkileyecek olan ABD Merkez Bankası nisan ayı kararı, merakla bekleniyor.
Kritik toplantı, Jerome Powell'ın, resmi veda mesajlarını vereceği son para politikası toplantısı olması bakımından tarihi bir önem taşıyor.
Yılın üçüncü faiz kararı için nefesler tutuldu ve bekleyiş başladı.
FED NİSAN 2026 KARARI AÇIKLANDI MI
Amerika Merkez Bankası faiz kararı henüz açıklanmadı. Karar, bugün yani 29 Nisan Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu akşam politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.
