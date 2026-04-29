Gol sevincinde forma çıkarmak neden yasak: Her şey Liverpool yıldızının o mesajıyla başladı…

Günümüzde IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) kurallarına göre; bir oyuncu gol sevincinde formasını başından çıkarırsa veya başını formayla kapatırsa, hakem tarafından otomatik olarak sarı kartla cezalandırılır.

Bu kural, duygusal anlardan, basit bir sevinç gösterisine kadar hiç değişmeden uygulanıyor.

Modern futbolun disiplin anlayışını etkileyen bu detayın kökeni ise 1997 yılında Liverpool’da yaşanan bir işçi grevine kadar uzanıyor.

BİR İŞÇİ DAYANIŞMASININ FUTBOL KURALLARINA ETKİSİ

Takvimler 1997 yılını gösterdiğinde, Liverpool’un "Tanrı" lakaplı golcüsü Robbie Fowler, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Brann'a karşı attığı golün ardından formasını yukarı kaldırdı.

Altındaki tişörtte, o dönem grevde olan ve işten çıkarılan 500 Liverpool liman işçisine destek veren bir slogan yazılıydı.

Bu hareket, futbolun apolitik kalmasını isteyen otoriteler için bir dönüm noktası oldu. Fowler para cezasına çarptırıldı ancak fitil ateşlenmişti.

Fowler’ın bu hareketi, futbol sahasının sadece bir oyun alanı değil, aynı zamanda devasa bir mesaj panosu haline gelebileceğini gösterdi.

FIFA, kontrolü eline almak için 2004 yılında kural kitabına kesin bir madde ekledi. Yasak kararı alınırken üç temel gerekçe sunuldu:

Futbolcuların dini, siyasi veya kişisel görüşlerini milyonlara ulaştırmasını engellemek.

Formayı geri giymeye çalışırken geçen sürenin oyunun akışını bozması.

Formayı çıkaran oyuncu, o an için kulüp sponsorunun görünürlüğünü yok eder. Bu durum, milyon dolarlık reklam anlaşmaları yapan kulüpler ve federasyonlar için büyük bir ticari kriz anlamına geliyordu.



