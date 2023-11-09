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Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 7. hafta mücadelesinde evinde Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. İşte maçın detayları..

ensonhaber.com Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in yedinci haftasında sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, EuroLeague 2023-24 sezonunun ilk 6 maçında 2 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı son maçta deplasmanda İtalyan ekibi Bologna'ya 93-81 mağlup oldu. Erdem Can'ın çalıştırdığı Anadolu Efes EuroLeague'de bu sezonki 3. galibiyetini almak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Basketbolseverler Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı. Peki, Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın merak edilenleri.. Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman? Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı 9 Kasım Perşembe (bugün) günü saat 20:30'da başlayacak. Zorlu mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.