Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in yedinci haftasında sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek.
Temsilcimiz, EuroLeague 2023-24 sezonunun ilk 6 maçında 2 galibiyet 4 mağlubiyet aldı.
Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı son maçta deplasmanda İtalyan ekibi Bologna'ya 93-81 mağlup oldu.
Erdem Can'ın çalıştırdığı Anadolu Efes EuroLeague'de bu sezonki 3. galibiyetini almak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Basketbolseverler Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın merak edilenleri..
Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman?
Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı 9 Kasım Perşembe (bugün) günü saat 20:30'da başlayacak. Zorlu mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.