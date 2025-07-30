ANKARA DERBİSİ! Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı o kanalda şifresiz yayınlanacak!

Türk futbolunun en köklü kupa organizasyonlarından biri olan TSYD Kupası için geri sayım başladı.

Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geleceği TSYD Kupası final maçı sporseverlerin gündeminde yer alıyor.

Bu yıl 58. kez düzenlenecek TSYD Ankara Şubesi Kupası'nı, geçen yıl MKE Ankaragücü kazanmıştı.

Futbolseverler Gençlerbirliği ile Ankaragücü arasında oynanacak olan müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman?

Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı 1 Ağustos Cuma günü saat 17:30'da oynanacak.

Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanacak müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.