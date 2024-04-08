Ankara'da büyük su kesintisi: Saatlerce gelmeyecek! İşte 8 Nisan ASKİ su kesinti listesi Ankara'da yaşayan vatandaşlar, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından duyurulan su kesintisi programlarını araştırıyor. İşte 8 Nisan ASKİ su kesinti listesi

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara şehrinin bazı bölgelerinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Vatandaşlar, bu su kesintisi haberi doğrultusunda önlemlerini almak istiyorlar.

Suların ne zaman geleceği ve hangi bölgelerde su kesintisinin yaşanacağına dair bilgi almak için araştırmalara başladılar.

İşte 8 Nisan Ankara'da su kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler...

Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA