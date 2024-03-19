Ankara’nın en ucuz ilçesi bakın neresi çıktı! Duyan valizini topluyor Ankara'nın en ucuz 5 ilçesi belirlendi ve şehirdeki vatandaşlar arasında büyük bir merak uyandırdı. Ankara'ya taşınmayı düşünenlerden, mevcut ilçelerinde değişiklik yapmayı düşünen Ankaralılar, o ilçelere yoğun ilgi gösteriyor.

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Ankara'da yaşam planları yapan birçok insan, şehrin en ekonomik ilçelerini merak ediyor.

Sonunda beklenen liste açıklandı ve Ankara'nın en ucuz 5 ilçesi belirlendi.

Bu ilçeler, hem konut fiyatları hem de kira fiyatları açısından Ankara'nın en uygun seçenekleri olarak biliniyor.

Ankara'nın ekonomik cennetleri olarak adlandırılan bu ilçeler, yaşam maliyetini kontrol altında tutmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Konut sahibi olmak veya kira ödemelerini azaltmak isteyenler için bu liste büyük bir rehber niteliği taşıyor.

İşte o ilçeler…

Ankara'nın en ucuz 5 ilçesi

Daha az maliyetli bir yaşam için bu ilçeler büyük ilgi görüyor. İşte Ankara'nın en ucuz 5 ilçesi;

1- Sincan

2. Pursaklar

3. Elmadağ

4. Akyurt

5. Polatlı