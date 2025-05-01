Anne babalar dikkat! Çocuğunuzu sakın oturtmayın: Market arabaları tehlike saçıyor

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Almanya'da ve birçok Avrupa ülkesinde neredeyse her süpermarkette bulunan alışveriş arabalarının çocuk koltukları, masum bir kolaylık gibi görünse de uzmanlar hijyen ve güvenlik açısından ciddi uyarılarda bulunuyor.

Özellikle çocuklarını ayakkabılarıyla alışveriş arabasının ürün konulan kısmına oturtan aileler, farkında olmadan sağlığı tehdit eden bir riskin parçası olabiliyor.

Bilim insanları tam da bu noktada anne ve babaları yakından ilgilendiren uyarılar yapıyor. Meğer bu oturaklar hem sağlık hem de güvenlik açısından tehlike saçıyormuş.

ÇOCUKLARINIZI SAKIN OTURTMAYIN!

Bilim insanları, ayakkabı tabanlarının bakteri, mantar ve zararlı patojenlerle dolu olduğunu ve bu kirleticilerin market arabasından doğrudan kıyafetlere bulaşabileceğini belirterek çocukların oturtulmaması konusunda uyarılar yapıyor.

Hijyen sorununun ötesinde, alışveriş arabasına oturtulan çocuklar için fiziksel güvenlik tehlikeleri de göz ardı edilemeyecek düzeyde.

Graz Üniversite Hastanesi’nin verilerine göre, yalnızca 1990–1998 yılları arasında alışveriş arabasından düşerek yaralanan 138 çocuk tedavi altına alındı. Üstelik bu yaralanmaların bir kısmı kafa travmaları gibi ciddi sonuçlar doğurdu.

Yetkililer hem hijyen hem de güvenlik gerekçeleriyle çocukların market arabalarına ayakkabılarıyla oturtulmaması, mümkünse arabaya hiç bindirilmemesi gerektiği konusunda aileleri uyarıyor.