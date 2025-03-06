Antik Mısır'da Hamilelik Testi Bakın Hangi Yöntemle Yapılıyordu...

Hamilelik testleri, günümüzde "hamile miyim" sorusuna 5 dakikada yanıt verse de; zaman içerisinde birçok değişim yaşamıştır.
Kadınları, ailelerini, doktorları endişelendiren bu durumun yanıtı uzun yıllardan beri araştırılmaktadır.
Şimdilerde kolayca ulaşılan ve doğruluk payı %99'a ulaşan testler, tarihin büyük bir döneminde yoktu.
İnsanlar o zamanlarda ise farklı yöntemler geliştirerek yanıt aradı.
ANTİK MISIR'DA HAMİLELİK TESTİ
En eski hamilelik testlerinden biri, Antik Mısır'a kadar uzanır.
M.Ö. 1350 civarında, kadınlara birkaç gün boyunca buğday ve arpa tohumları üzerine idrar yapmaları tavsiye edilirdi.
Eğer buğday tohumları filizlenirse, bir kız çocuğu beklendiği; arpa tohumları filizlenirse bir erkek çocuğu olacağı düşünülürdü.
Eğer hiçbiri filizlenmezse, hamilelik olmadığı kabul edilirdi.