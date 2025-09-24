Abone ol: Google News

AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2025 AÖL kayıt yenileme tarihi...

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceği merak uyandırdı. İşte detaylar...

Yayınlama Tarihi: 24.09.2025 10:44
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı kayıt yenileme tarihleri gündemdeki yerini koruyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için kayıt yenileme işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. 

Kayıtlarını yenilemek isteyen öğrenciler kayıt yenileme tarihlerini öğrenmek için sık sık araştırma yapıyor.

Bilindiği üzere 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Eylül 2025 tarihinde başlamıştı.

Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 03 Eylül 2025 tarihinden 26 Eylül 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

