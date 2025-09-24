AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2025 AÖL kayıt yenileme tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı kayıt yenileme tarihleri gündemdeki yerini koruyor.
Bilindiği üzere 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Eylül 2025 tarihinde başlamıştı.
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 03 Eylül 2025 tarihinden 26 Eylül 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.