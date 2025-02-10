Apartman sakinleri dikkat! O sistemi iptal ettiren faturayı düşürüyor

Haber Merkezi

Birçok şehirde apartman sakinlerinin, merkezi sıcak su sisteminin getirdiği yüksek faturalarla karşı karşıya kalmaması için Tüketici Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'den önemli açıklamalar geldi.

Şahin, tek sayaç üzerinden faturalandırılan sıcak suyun, kademeli fiyatlandırmaya tabi tutulması nedeniyle apartman sakinleri beklenenden çok daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldıkları belirtti.

Özellikle 30-40 daireli apartmanlarda kabarık faturalandırmaya neden olan durum meğer oldukça basit bir şekilde çözülebildiğini aktaran Şahin, faturaların birinci kademeden fiyatlandırma imkanına dair detayları paylaştı.

SU SAYACINI AYIRAN RAHAT EDİYOR

Tüketici Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, birçok şehirde kullanılan merkezi sisteme bağlı su sayaçlarından kaynaklanan yüksek faturalar hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Özellikle yüksek daire sayışan sahip apartmanlarda uygulanan merkezi sistem su tüketiminin üçüncü kademe fiyatlandırmaya neden olduğunu belirten Şahin, apartman sakinlerinin ortak sayaçtan ayrılmaları durumdan faturalarında ciddi bir tasarruf sağlayacaklarını belirtiyor.

Mevzuatın bu işlemi mümkün kıldığını belirten Şahin, apartman yöneticilerinin bulundukları şehirdeki su idarelerine başvuruda bulunarak, ortak sıcak suyun daire başına bölünmesini talep edebileceğini söyleyerek yüksek faturalandırmadan kurtulmanın mümkün olduğunu belirtti.

Bu başvurunun ardından su idaresi, apartmanda inceleme yaparak sıcak su kullanımını tespit ediyor ve sayaçları daire başına bölebiliyor.

Bu işlem sonrası su tüketimi üçüncü kademeden değil, birinci kademeden fiyatlandırıldığı için apartman sakinlerinin su faturaları yaklaşık üçte bir oranında düşebiliyor.