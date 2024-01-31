Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? 2023/2024 ara transfer sezonu ne zaman sona erecek?

Trendyol Süper Lig'de 11 Ocak 2024 tarihinde başlayan ara transfer döneminin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.
Takımlar eksik bölgelerine transferler yaparak kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.
Ülkemizde ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde transferler ve ayrılıklar yaşanırken, ara transfer döneminin ne zaman sona ereceği merak uyandırdı.
Futbolseverler ara transfer döneminin sona ereceği tarihi araştırmaya başladı.
Peki, ara transfer dönemi ne zaman sona erecek. İşte o tarih.
Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Trendyol Süper Lig'de ara transfer sezonu 9 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Takımlar bu tarihe kadar transferlerini yapabilecek.
Ülkemizde 9 Şubat'a kadar devam edecek olan ara transfer sezonu Avrupa'nın önde gelen liglerinde 1 Şubat tarihinde sona erecek.