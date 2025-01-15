Araba alacaklar dikkat o detay fiyatı bile etkiliyor! Ön camın tabanına bakmak yetiyor

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Arabanızın hangi yılda üretildiğini, hem araç alım-satımında hem de sigorta ve vergi işlemlerinde kritik bir rol oynar.

Özellikle 2. el araç alırken dikkat etmeniz gereken bu detay size sunulan belgelerde yer almıyor dahi olsa öğrenmeniz oldukça basitmiş.

Neredeyse her aracın ön camının tabanında yer alan o numaralar meğer aracın kaç yılında üretildiğinin bilgisini veriyormuş. Sizde ister kendi aracınızın ister satın almak istediğiniz başka bir aracın ön camına bakarak ürerim bilgilerine erişin.

ÜRETİM YILINI BELLİ EDİYOR

Aracınızın üretim yılına dair en net bilgi, Şasi Numarası (VIN) üzerinden elde edilebilir. Şasi Numarası, 17 karakterden oluşan ve aracın üretim yılı, menşe ülkesi, üretildiği fabrika gibi bilgileri içeren özel bir koddur.

Araçların ön camlarının tabanında yer alan bu 17 haneli numara size araca dair ulaşmak istediğiniz tüm bilgileri verecektir.

Bu numarayı kullanarak, çevrimiçi platformlarda sorgulama yapabilir ve araçla ilgili tüm temel bilgilere ulaşabilirsiniz. Aracınızın üretim yılını öğrenmek, yalnızca araç alımlarında fiyat pazarlığında değil, aynı zamanda yasal işlemlerde de size avantaj sağlayacaktır.