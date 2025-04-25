Araba klimasını açtığınızda yakıt tüketiminin artmasının nedeni bakın neymiş…

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Hava sıcaklıkları arttığında ya da azaldığında arabaya biner binmez herkes şüphesiz klimaya yönlenir.

Bunaltıcı yaz sıcaklarında da, kemiklerimize kadar üşüdüğümüzü hissettiren kış aylarında da sarıldığımız klima herkesin bildiği gibi yakıt tüketimini arttırır.

Ancak bu yakıt tüketiminin nasıl arttığı konusunda pek çok kişinin ise herhangi bir fikri yoktur. Isınmamanızı ya da serinlememizi sağlayan bu klimaların yakıt tüketimini arttırmasının arkasında yatan neden neymiş.

YAKIT TÜKETİYOR ÇÜNKÜ

Aracınızda ister ısınmak ister serinlemek için klimayı açtığınız zaman yakıt ibresindeki düşüşü herkes fark eder. Her ne kadar ısınma işlemi yaparken bu tüketim gözle görülür bir seviye de olmasa da serinleme işlemi sırasında bariz bir şekilde ortaya çıkar.

Meğer bu tüketimin ana nedeni araçlardaki klima sistemleri enerjisini doğrudan motordan yani yakıttan alıyor olmasıymış. Her serin nefes aslında litrelik bir maliyet anlamına gelebiliyor.

Klimanın kalbinde yer alan kompresör, motora kayışla bağlı çalışıyor. Bu sistem devreye girdiğinde motor, aracı hareket ettirmenin yanı sıra klimayı da beslemek zorunda kalıyor.

Sonucunda ise yakıt tüketimi artıyor. Araştırmalara göre klima, her 100 kilometrede ortalama 0.2 ile 1 litre arasında ek tüketime neden olabiliyor.

Isınmak için açtığınızda yakıt tüketiminin serinlemek için açtığınız andaki kadar olmamasının nedeni ise halihazırda sıcak olan motorun ısısını kullanılıyor olmasıymış.

Bu sırada aracınız yeni enerji üretmiyor sadece mevcut olanı dağıtıyor olduğundan yakıt tüketimi serinleme işlemi sırasında olduğu gibi olmuyor.