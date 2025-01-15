Arabanızın anahtarına alüminyum folyo sarın, hırsızlığı önleyin

Haber Merkezi

Günümüz teknolojisiyle birçok otomobil, anahtarsız çalışma sistemine sahip olarak teslim edilir. Anahtarınızı cebinizde ya da çantanızda bulunması aracınıza yaklaştığınız anda kapılar otomatik olarak açılmasını sağlar.

Bu pratik sistem kullanıcıların hayatını kolaylaştırırken, ne yazık ki hırsızlar için de yeni fırsatları beraberinde getiriyor.

Hırsızların işini kolaylaştırabilen bu sistemde aracınız, yaklaştığınızda sizi tanıyarak kilidin açılmasını sağlıyor. Teknolojik açıdan faydalı görünen bu gelişmenin dezavantajlarına karşı çeşitli önlemler almak şart.

ALÜMİNYUM FOLYOYA SARMAK YETİYOR

Sizde aracınızı hırsızların kolay hedef olarak görmesini istemiyorsanız anahtarınıza alüminyum sarmanız oldukça etkili oluyormuş.

Alüminyum folyo taktığı ise tam olarak bu kısımda devreye giriyor. Folyo, elektromanyetik dalgaları engeller ve anahtarı sardığınızda yayılan radyo frekansı sinyallerini büyük ölçüde zayıflatır.

Bu zayıflama ise hırsızların sinyali yakalamasını zorlaştırır. Anahtarsız araç hırsızlığına karşı iyi bir koruma katmanıdır.

Taktiği uygulamak için ise, anahtarlığınızın etrafını saran bir alüminyum folyo parçası kesin. Anahtarlığın tamamını açık kalmayacak şekilde folyoya sarın bu taktik sayesinde aracınızın hırsızların kolay hedefi olmaktan kurtaracak.