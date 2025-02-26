Araç muayenesinde yeni sistem! Tamamen ücretsiz olacak

Haber Merkezi

Türkiye’de milyonlarca sürücüyü ilgilendiren araç muayene istasyonlarının işletmesi 20 yılın ardından TÜVTÜRK'ten alınıyor.

Araç muayene istasyonlarının işletme hakkı yapılan özelleştirme ihalesi sonucunda ise en yüksek teklifi veren MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye genelinde araç muayene hizmetini yürütme hakkını kazandı.

İhalenin kazanılmasının ardından muayene sistemiyle alakalı olarak atılan ilk adım dikkat çekti. Mevcut sözleşmenin sona ermesinin ardından işletmeyi devralacak olan MOI Ortak Girişim Kurumu, tarafından araç sahiplerine yönelik olarak ücretsiz hizmet verecek yeni uygulama işe dikkat çekti.

ÇAĞRI MERKEZİ KURULACAK

2027 yılında işletmenin devrolmasının ardından istasyonlarda, elektrikli şarj istasyonu, ATM ve kafeterya gibi aracı muayeneye getiren kişilerin ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak hizmetler sunulacak.

Aracı muayeneye getiren kişilerin randevu talepleri ile muayene işlemlerine yönelik talep ve şikayetleri karşılayabilecek ücretsiz çağrı merkezi de kurulacak.