Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor: O ödemeler başladı, son gün 31 Temmuz!

Her araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu Motorlu Taşıtlar Vergi’nin (MTV) ikinci taksit dönemi 1 Temmuz itibariyle başladı.

Motorlu taşıt sahiplerinin yılda 2 eşit taksitte ödedikleri MTV, taşıtın cinsi, yaşı, motor silindir hacmi ve tescil tarihine göre değişiyor.

Yılda iki taksit şeklinde gerçekleşen ödemelerini zamanında yapmayanlar aylık bazda gecikme faizi ile karşı karşıya kalıyor.

SON GÜN 31 TEMMUZ!

MTV taksitini zamanında ödemeyen araç sahipleri, araç muayene işlemlerinde ve yasal süreçlerde ek sorunlarla da karşılaşabildiğinden ödemelerin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

MTV ödemeleri, anlaşmalı bankaların şubeleri, ATM’leri, mobil uygulamaları, internet bankacılığı platformları, PTT iş yerleri ve vergi daireleri aracılığıyla da yapılabiliyor. Kredi kartıyla ödeme imkânı sunan sistemlerde bazı bankalar taksitli ödeme alternatifi de sunabiliyor.