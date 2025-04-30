Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortalarında yeni dönem! Hasar dosyalarında sistem değişiyor

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yapıldı.

Trafik sigortaları özelinde yapılan değişiklikler kapsamında tüm kriterler yeniden belirlendi. Ağır hasar kriterlerine yönelik yapılan değişiklilerle birlikte hasar tutarlarında dikkat çekici değişikliler yapıldı.

Söz konusu değişiklikle birlikte, hasar tutarının aracın rayiç değerini aşması ve onarım kabul etmemesi durumunda araç tam hasarlı kabul edilecek.

SINIR YÜZDE 60!

Yapılan düzenleme kapsamında, meydana gelen hasarın, rayiç değerin yüzde 60’ını aşması veya genelgede belirlenen kritik parçaların hasar görmesi halinde ise araç ağır hasar statüsünde işlem görecek.

Önceki düzenlemede ekspertiz servisleri tarafından belirlenen hasar oranı yüzde 70'in üzerindeyse hasar kaydı ağır olarak sisteme geçiyordu.

Tam veya ağır hasara uğramış araçlar trafiğe çıkamıyor, "trafikten çekilmiştir belgesi” olmadan alım-satıma konu edilemiyordu. Yeni düzenlemeyle bu işlemlerin denetimi için de alınan önlem dikkat çekti.

Alınan önlemle birlikte artık tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için tespitin ruhsat almış sigorta eksperi tarafından yapılması zorunluluğu getirildi.

Sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibi ise, yeni düzenleme kapsamında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılacak.