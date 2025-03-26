Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yapıldı: Fiyatlar değişiyor, o ücretler iade ediliyor

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Vergi kaçakçılığının önüne geçmek adına atılan adımlar arasında yer alan akaryakıt alımlarını kayıt altına almayı sağlayan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili araç sahiplerinin yüzünü güldürecek yeni bir gelişme yaşandı.

Yapılan yenilik kapsamında araçlara taktırılması zorunlu olan bu sistemin montaj fiyatlarında güncellemeye gidildi.

Bu kapsamda, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) olarak adlandırılan çiplerin, montaj ve hizmet bedeli 2025 yılı için KDV dahil 2.791,45 TL olarak açıklanan tutar 2.172 TL’ye düşürüldü.

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Darphane'nin resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre, 25 Mart 2025 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, montaj hizmet bedeli ve KDV dahil toplam 2.172 TL olarak güncellendi.

24 Mart 2025 tarihli düzenlemeye göre, UTTS kapsamında 2025 yılı için ödeme yaparak Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptıran araç sahiplerine ise araç başına 619,45 TL iade ödemesi yapılacağı belirtildi.