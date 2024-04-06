Araç sahipleri dikkat! Yeni uygulama başlıyor; Arabanız 3 yaşından büyükse… TÜVTÜRK, araç sahiplerine yönelik önemli bir bilgilendirme mesajı yayımladı. Araçların güvenliği ve çevreye duyarlılığını sağlamayı hedefleyen bu çağrıda, yeni gelişmeler duyuruldu.

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Türkiye'de trafiğe kayıtlı 25 milyonun üzerinde araç bulunurken, bu araçların düzenli olarak muayene edilmesi gerekiyor.

Ancak muayene sürelerinin gelmesiyle birlikte yaşanan yoğunluk, araç sahiplerini zor durumda bırakıyor.

Muayene olmayan araçların trafikte dolaşımı yasaklanırken, yeni otomobil alan sürücülerin ilk 3 yıl boyunca muayene zorunluluğu bulunmuyor.

Bu durum, 2021 ve önceki yıllara ait otomobil sahiplerini hızla TÜVTÜRK istasyonlarına yöneltiyor.

Ancak yaşanan yoğunluk ve sorunlar, araç sahiplerini mağdur ediyor. Bu durumun önüne geçmek ve daha düzenli bir süreç sağlamak için TÜVTÜRK tarafından yeni adımlar atılıyor.

Trafik muayenesinde yeni dönem

Geçtiğimiz yıllarda, araç muayene sürelerini azaltmak ve yoğunluğu düşürebilmek amacıyla egzoz emisyon ölçümü işlemini farklı yetkili bayilere devreden TÜVTÜRK, araç sahiplerine büyük kolaylık sağlamıştı. Bu hamle, birçok aracın daha erken muayene işlemini tamamlamasına olanak tanımıştı.

Ayrıca, TÜVTÜRK tarafından hayata geçirilen bir diğer önemli değişiklik ise randevu sisteminde yaşanan yoğunluğa karşı atıldı.

Türkiye'nin 77 şehrinde mobil istasyonlar devreye alınarak araç sahiplerine daha fazla erişim imkanı sağlandı.

Gezici istasyon sayısı artacak

TÜVTÜRK, yoğunluğu nispeten azaltmaya başlayarak yeni yılda gezici istasyon sayısını artırmayı hedefliyor. Bu adımlarla araç sahiplerine daha fazla erişim ve kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

Seyyar istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet muayeneleri yapılabiliyor.

Ancak, hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muayenesi sadece sabit istasyonlarda gerçekleştirilebiliyor.

Egzoz gazı emisyon ölçümü ise sadece sabit ve yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda yapılabiliyor. Traktör muayeneleri ise tüm seyyar ve sabit istasyonlarda gerçekleştirilebiliyor.