Araç sahiplerine kötü haber! 2024 ek vergi ile geliyor… 2024 yılının gelmesiyle birlikte yapılacak birçok yeni düzenleme mevcut. Bu düzenlemelere birde araç vergilerine yapılacak olan zamda eklendi. Yapılacak olan ek vergi araç sahiplerini zorlayacak. İşte ek vergi zammıyla ilgili detaylar…

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2024 yılına sayıla gün kala gelen haber milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Ek zam yolda, araç sahipleri vergi üzerine vergi ödeyecek.

Bilindiği üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi, araç sahiplerinden yılda 1 kez 2 taksit şeklinde alınıyordu. Ancak 6 Şubat depreminin ardından birde ek MTV ödemesi alınmaya başlanmıştı.

Alınan ek MTV’nin ardından araç sahipleri için yeni bir ek vergi daha geliyor. 2024 yılı itibari ile alınmaya başlayacak olan vergi araç sahibi olanları iyiden iyiye zorlayacak.

Karbon Vergisi detayları belli oldu...

Araç sahiplerinden alınacak olan yeni ek vergi ise, Karbon Vergisi (KAV) olacak. Karbon Vergisine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Orta Vadeli Program’da (OVP), vergiye ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Karbon Vergisi’ne ilişkin yapılan açıklamada, “Karbon vergisi niteliği taşıyan vergiler gözden geçirilecek ve tamamlayıcı karbon vergisi de dahil olmak üzere karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal etkiler belirlenecek. Enerji tüketiminde iklim değişikliği, verimliliğin artırılması, ve çevre kirliliğini en aza indirmek için yeni vergi uygulamaları yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Karbon Vergisi'nden çok etkilenecekler….

Karbon ayak izine sahip ürünler için karbon emisyon rakamına göre vergi uygulayacak. Karbon vergisinden en çok etkilenecek sektörler şimdiden yenilenebilir enerjiyi teşvik edecek çalışmalar yapmaya başladı.

Nerelerde uygulanacak…

Karbon Vergisi (KAV), Avrupa Birliği’nde uygulanacak. Bu yeni vergi, en fazla çimento, demir-çelik, seramik, cam ve plastik sanayi sektörünü etkileyeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Karbon Vergisi, Türkiye’de üretilen ürünler ile birlikte ithal edilen ürünler için de alınacak.

İlk olarak ne zaman alındı…

Karbon vergisi, 1991 yılında ilk olarak bu vergiyi hayata geçiren ülke Finlandiya’dır. Daha sonra Avrupa Ülkeleri kendi arasında da bu vergi türünü onaylamıştır. Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya, Birleşik Krallık, İsviçre, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda gibi ülkeler karbon vergisi alıyor.

Karbon Vergisi nedir?

Karbon Vergisi, sera gazı emisyonlarını en aza indirmek ve tüketim, üretim ya da ithalatta ortaya çıkan karbon dioksit emisyonlarının fazla olması sonucunda ekonomik olarak cezalandıran bir vergi olarak adlandırılır.

Çevreye verilen zararı azaltmak amacını taşıyan bu vergi uygulaması, iklim değişikliği ile gündeme geldi. Yeni uygulamanın çevre dostu üretim ve tüketim alışkanlıklarını da düzenlemesi bekleniyor.