Araç sahiplerine müjde; Otopark ücretsiz oldu! İşte tek şartı…

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSPARK, sürücülere güvenli otopark hizmeti sunmaya devam ederken, geçtiğimiz aylarda yapılan zamlar büyük tepki çekmişti.

Ancak araç sahiplerini sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı.

Halkbank’ın Paraf kart sahiplerine özel başlattığı kampanya ile belirli şartları sağlayan sürücüler, İSPARK’ta ücretsiz park edebilecek.

Peki, bu kampanyadan kimler faydalanabilir? İşte detaylar...

ÜCRETSİZ İSPARK KAMPANYASI

Halkbank’ın Paraf kart kullanıcılarına özel sunduğu kampanya ile sürücüler, İSPARK otoparklarında belirli saatler boyunca ücretsiz park edebilecek.

Tek seferde 500 TL’lik alışveriş yapan Paraf kart sahipleri, yol üstü otoparklarında 2 saat, kapalı ve bariyerli otoparklarda ise 4 saat ücretsiz park hakkı kazanacak.

Katılım için PARK yazıp, kartın son 6 hanesi ve araç plakasını aralarında boşluk bırakarak 3404’e SMS göndermek yeterli.

Araç sahipleri için büyük kolaylık sağlayacak bu kampanya hakkında daha fazla bilgi almak için TIKLAYINIZ.