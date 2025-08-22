Abone ol: Google News

Araçta trim sesi nedir ve nasıl giderilir?

Araç içinde sürüş esnasında duyulan gıcırtı ve tıkırtılar, sürücülerin en sık şikâyet ettiği sorunlardan biri. Trim sesi olarak bilinen bu rahatsız edici durum, hem konforu hem de yolculuk keyfini olumsuz etkileyebiliyor. Peki trim sesi nedir ve nasıl giderilir? İşte detaylar...

Yayınlama Tarihi: 22.08.2025 17:41
Otomobil kullanıcılarının en sık karşılaştığı sorunlardan biri olan trim sesi, sürüş keyfini önemli ölçüde azaltabiliyor.

Özellikle uzun yolculuklarda can sıkıcı hale gelen bu ses, araç içindeki plastik aksamların veya bağlantı noktalarının zamanla gevşemesinden kaynaklanıyor.

Peki trim sesi tam olarak nedir, neden oluşur ve bu sorundan kurtulmak mümkün mü?

Trim sesi, aracın torpido, kapı döşemeleri, konsol ya da bagaj bölgesindeki parçaların sürüş sırasında titreşimle birbirine sürtmesi sonucu ortaya çıkan gıcırtı veya tıkırtı şeklindeki seslere verilen isimdir.

Yol koşullarına, aracın yaşına ve kullanım şekline bağlı olarak bu sesler artabilir. Trim sesini gidermek için birkaç yöntem bulunuyor. Öncelikle sesin kaynağını doğru tespit etmek büyük önem taşıyor.

Plastik aksamların sıkılaştırılması, gevşeyen vidaların yeniden sabitlenmesi, ses yalıtım malzemeleri veya özel fitiller kullanılması bu soruna çözüm sağlayabiliyor. Ayrıca düzenli bakım ve temizlik de trim seslerinin azalmasına yardımcı oluyor.

Aracınızdan gelen rahatsız edici trim seslerini önemseyerek erken müdahale etmeniz, hem konforlu bir sürüş hem de aracın uzun ömürlü olması açısından büyük avantaj sağlamaktadır.

