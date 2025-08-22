Araçta trim sesi nedir ve nasıl giderilir?

Otomobil kullanıcılarının en sık karşılaştığı sorunlardan biri olan trim sesi, sürüş keyfini önemli ölçüde azaltabiliyor.

Özellikle uzun yolculuklarda can sıkıcı hale gelen bu ses, araç içindeki plastik aksamların veya bağlantı noktalarının zamanla gevşemesinden kaynaklanıyor.

Peki trim sesi tam olarak nedir, neden oluşur ve bu sorundan kurtulmak mümkün mü?

Trim sesi, aracın torpido, kapı döşemeleri, konsol ya da bagaj bölgesindeki parçaların sürüş sırasında titreşimle birbirine sürtmesi sonucu ortaya çıkan gıcırtı veya tıkırtı şeklindeki seslere verilen isimdir.

Yol koşullarına, aracın yaşına ve kullanım şekline bağlı olarak bu sesler artabilir. Trim sesini gidermek için birkaç yöntem bulunuyor. Öncelikle sesin kaynağını doğru tespit etmek büyük önem taşıyor.

Plastik aksamların sıkılaştırılması, gevşeyen vidaların yeniden sabitlenmesi, ses yalıtım malzemeleri veya özel fitiller kullanılması bu soruna çözüm sağlayabiliyor. Ayrıca düzenli bakım ve temizlik de trim seslerinin azalmasına yardımcı oluyor.

Aracınızdan gelen rahatsız edici trim seslerini önemseyerek erken müdahale etmeniz, hem konforlu bir sürüş hem de aracın uzun ömürlü olması açısından büyük avantaj sağlamaktadır.