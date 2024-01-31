Araştırıldı: Yüzde 82'si erken ölüyor! Eğer bu takıntılarınız var ise... Yeni bir araştırmaya göre, obsesif kompulsif bozukluğu olan insanların hem doğal hem de doğal olmayan yollardan ölme ihtimali sağlıklı insanlara kıyasla daha yüksek bulundu.

ensonhaber.com

Kısaca "OKB" olarak bilinen obsesif kompulsif bozukluk, ömrünüzden alıyor...

Bir şeyleri sürekli kontrol etmek, düşüncelere takılmak, aşırı düşünmek; bunlar obsesif kompulsif bozukluk belirtileridir.

Obsesif kompulsif bozukluk, takıntı seviyesindeki ciddi bir sağlık sorunu.

Sadece akıl sağlığını etkilediğini düşünenler ise yanılıyor.

Yeni araştırmaya göre obsesif kompulsif bozukluğu olan insanların erken ölme ihtimalini ortaya koydu.

Ölüme götürüyor

İsveç’teki Karolinska Enstitüsünden bilim insanları, obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerin ölüm riski hakkındaki bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Kırk yılı aşkın bir süreyi kapsayan araştırmada, obsesif kompulsif bozukluk teşhisi konan 61.378 kişi ile bu rahatsızlığı olmayan 613.780 kişilik bir kontrol grubunun verileri karşılaştırıldı.

Buna göre obsesif kompulsif bozukluğu olanların erken ölüme ihtimali olmayanlara kıyasla yüzde 82 daha yüksek çıktı.