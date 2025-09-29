Arda Turan'dan veda mesajı! Sosyal medyadan paylaştı...

İspanyol orta saha oyuncusu Sergio Busquets, 2025 MLS sezonunu Inter Miami'de tamamladıktan sonra profesyonel futbolu bırakacağını açıkladı.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, emeklilik kararı alan Barcelona'dan eski takım arkadaşı Sergio Busquets için veda mesajı paylaştı.

Arda Turan ve Sergio Busquets, 2015-2020 yılları arasında Barcelona'da birlikte forma giymişti.

Arda Turan veda mesajında, "Sen harika bir rakip ve inanılmaz bir takım arkadaşısın. Sadece kupalar kazanmakla kalmadın, oyunda devrim yaptın. Genç oyuncular ve biz menajerler, en zorlu baskıları nasıl aştığını ve oyunu nasıl yönettiğini öğrenerek hala yeni hikayeler yazmaya çalışıyoruz. Her şey için teşekkürler. Sana ve ailene harika bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı.