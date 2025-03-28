Arife günü banyo yapın, sevaplarından faydalanın...

Yağmur Uçar

Ramazan Bayramı arifesi, bu yıl 28 Mart Cumartesi gününe denk geliyor.

Pek çok kişi şifa olacağı düşüncesiyle arife gününde banyo yapıp gusül abdesti alıyor.

Arife günü yıkanmak sünnet midir? Arife suyuyla yıkanmanın fazileti nedir? Arife suyuyla yıkanılır mı? Arife günü banyo yapmak sevap mı?

İşte merak edilenlerin yanıtı...

ARİFE SUYUNUN FAYDALARI

Anadolu’da “Arife Suyu” kutsal kabul edilip birçok ruhi ve fiziki hastalıklara iyi geleceğine inanılır.

Arife günü banyo yapma geleneği Türklerin, geleneksel Türk dinî inanışlarındaki su kültünü devam ettirmesinin canlı örneği kabul edilmektedir. Ancak bu uygulama, İslami bir format kazanmıştır.

Zira arefe suyu, “zemzem suyu” gibi kabul edilmektedir.

Öte yandan, sünnette böyle bir âdet yoktur. Belki de fazla yıkanmaktan hoşlanmayan çocukların gönlünü alarak, yıkanmalarını sağlamaya yönelik bir tedbir, sonradan âdet haline gelmiştir.