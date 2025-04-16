Arılar bu kokudan kaçıyor... Balkonda yakın, yaz boyu rahatlayın

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Bahar mevsimi geldi, doğa uyandı, balkonlar ve bahçeler şenlendi.

Ancak keyifli anlarımıza zaman zaman minik bir “vız” sesi eşlik ediyor.

bazen bizi rahatsız etse de doğa için hayati bir rol üstleniyorlar. Polinasyon görevleri sayesinde meyve sebze yetişmesini sağlıyor, gıda zincirinin %70'ini ayakta tutuyorlar.

Yani bir arıya zarar vermek, aslında doğanın dengesini bozmak demek.

Peki, arılara zarar vermeden nasıl kovabilirsiniz? Yöntemi çok basit…

KAHVE YAKIN, ARILARDAN KURTULUN

Uzmanlara göre arıların koku alma duyusu inanılmaz derecede güçlü. Öyle ki bir çiçeği kilometrelerce öteden bile kokusundan tanıyabiliyorlar.

Ancak bu duyarlılık, yoğun ve yanık kokulara karşı da aşırı hassasiyet gösterdikleri anlamına geliyor.

Kullanılmış kahve telvesi ya da öğütülmüş kuru kahveyi alın, bir tabağa veya alüminyum folyoya serin. Ardından güvenli bir açık alanda hafifçe yakın.

Ortaya çıkan duman, arılar için tehlike sinyali gibi algılanır ve onları o bölgeden uzaklaştırır.