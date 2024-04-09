Arsenal - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle! O kanalda şifresiz yayınlanıyor... Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları başlıyor. Arsenal ve Bayern Münih maçının saati ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar…

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Heyecan dolu bir mücadele daha geliyor! Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Bayern Münih arasındaki dev çeyrek final maçı için geri sayım başladı.

İki dev takımın karşı karşıya geleceği bu mücadele, futbol tutkunlarını heyecanlandırıyor.

Bayern Münih, Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi verirken, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Arsenal ise Avrupa'da iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor.

Arsenal - Bayern Münih çeyrek final mücadelesi, iki maç üzerinden oynanacak.

Bu önemli karşılaşmanın başlangıç saati ve hangi kanalda yayınlanacağı ise merak konusu.

Öte yandan şifresiz yayınlanacağı kanal da belli oldu.

Arsenal - Bayern Münih maçı o kanalda şifresiz!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması bu akşam saat 22:00'da TV8,5 kanalında şifresiz canlı olarak yayınlanacak.