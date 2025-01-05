Artan pilavdan yapılıyor; lezzeti İtalya'yı sallıyor...

Yağmur Dinç

Arancini, İtalyan mutfağının ünlü bir sokak yemeği olan ve genellikle risotto kullanılarak yapılan, ancak pilavla da yapılabilen bir yemektir.

Arancini, genellikle yuvarlak top şeklinde şekillendirilmiş, içerisi peynir, et veya sebze gibi dolgularla zenginleştirilmiş ve sonra pane edilip kızartılmış pilav toplarından oluşur.

Artan pilavla arancini yapılabilir ve aslında bu, artan pilavı değerlendirmek için harika bir fikirdir.

Bu şekilde hem lezzetli hem de pratik bir atıştırmalık hazırlayabilirsiniz. Kızarmış dışı, peynirli içiyle arancini, özellikle misafirlerinize ikram edebileceğiniz nefis bir yemek olabilir.

İşte artan pilavla arancini yapma yöntemi...

ARTAN PİLAVLA ARANCİNİ TARİFİ

2 su bardağı artan pilav (soğutulmuş)

1 adet yumurta

1/2 su bardağı rendelenmiş peynir (istenirse, örneğin kaşar, beyaz peynir, vs.)

Tuz ve karabiber (isteğe göre)

Galeta unu (paneyi yapmak için, yaklaşık 1 su bardağı)

Sıvı yağ (kızartmak için)

Yapılışı:

YAPILIŞI

Soğuyan pilavı bir kaseye alın. Eğer pilav biraz kuruysa, bir çay kaşığı kadar su ekleyebilirsiniz.

Pilavın içine yumurtayı kırın ve rendelenmiş peyniri ekleyin. Peynirin eriyip iç kısmı kremamsı bir doku oluşturması için kullanılacak. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Karışımı güzelce yoğurun.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinde yuvarlayarak top şekli verin.

Hazırladığınız pilav toplarını galeta ununa bulayın, her tarafını iyice kapladığından emin olun.

Derin bir tavada bolca sıvı yağ ısıtın. Topları dikkatlice yağa atın ve altın rengini alana kadar kızartın. Genellikle 3-4 dakika yeterli olacaktır.

Arancini'leri sıcak servis edin. Yanında domates sosu veya yoğurt ile servis yapabilirsiniz