Hüseyin Topuz

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı depremler yaşanmaya başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklama ile yaşanan artçı depremler hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.

Vatandaşların büyük korku yaşamasına neden olan deprem sonrası artçı depremlerin yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.

Peki artçı deprem nedir? Artçı deprem ne anlama gelir?

Artçı deprem nedir?

Ana depremin ardından meydana gelen ve genellikle daha düşük şiddette hissedilen sarsıntılara artçı deprem denir. Artçı depremler, yer kabuğunda ana depremin yarattığı gerilimin zamanla dengelenmeye çalışması sonucu oluşur. Uzmanlar, bu tür depremlerin haftalarca, hatta aylarca sürebileceğini belirtiyor.

Özellikle büyük depremlerin ardından yaşanan artçılar, vatandaşlarda tedirginliğe yol açarken, yapı güvenliği açısından da önem taşıyor. Yetkililer, hasarlı binalardan uzak durulması ve riskli yapılarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguluyor. Artçı sarsıntılar her ne kadar ana şok kadar yıkıcı olmasa da, ciddi hasar görmüş yapılar için tehlike oluşturabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, depremin ardından geçen süreye rağmen dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.