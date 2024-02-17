Artık dibi tutmayacak: Çelik tencereye sürün, kayganlığı görün... Sağlık açısından çelik tavadan vazgeçemiyor ancak dibi tutmasın istiyorsanız, bu yöntemi deneyin. Artık ne yapışacak, ne dibi tutacak!

ensonhaber.com

Yüksek sıcaklıklara dayanan ve uzun ömürlü olan çelik tavalar, her mutfakta vardır.

Çelik tavalar içeriği ile de daha sağlıklı bir tercihtir.

En sevilmeyen yanı ise yapışması olabilir.

Mutfakta en sık yaşanan sorunlardan biri olan yapışan tavalar artık bir dert olmaktan çıkıyor.

İnanılmaz basit bir yöntemle paslanmaz çelik tavanızı yapışmaz tava haline getirebilirsiniz. Üstelik sadece iki malzeme ile...

Yapışmaz hale getirin

Tavanınızın içine bir paket kabartma tozu dökün ve üzerine biraz yağ ekleyin. Sonrasında peçete yardımıyla iyice ovun. Bu işlemi yapınca peçetenin karardığını göreceksiniz.

Peçetenin beyaz kalana kadar işlemi sürdürdüğünüzde, tavanız artık yapışmaz hale gelecek.

Bu basit ancak etkili yöntem sayesinde artık tavalarınızda hiçbir şey yapışmayacak ve temizlik işleriniz daha da kolaylaşacak.