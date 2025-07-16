Asansörde mavi, kırmızı ve yeşil etiket ne anlama gelir?

Binalarda güvenli kullanım açısından büyük önem taşıyan asansörler, belirli aralıklarla kontrolden geçirilerek etiketlerle sınıflandırılır.

Asansörlerin üzerine yapıştırılan mavi, kırmızı ve yeşil renkli etiketler, kullanıcıya o asansörün güvenlik durumunu bildirir.

Peki, bu etiket renkleri tam olarak ne anlama gelir? İşte detaylar...

Yeşil Etiket

Asansörün yapılan muayeneden sorunsuz geçtiğini ve güvenli bir şekilde kullanılabileceğini belirtir. Yeşil etiket, "güvenli" sınıfına girer.

Mavi Etiket

Asansörde hafif düzeyde eksiklikler olduğunu, ancak kısa süreli kullanıma uygun olduğunu ifade eder. Bu tür asansörlerin eksiklerinin bir yıl içinde giderilmesi gerekir.

Kırmızı Etiket

Ciddi güvenlik sorunları bulunduğunu ve asansörün kullanıma uygun olmadığını gösterir. Kırmızı etiketli asansörler kesinlikle kullanılmamalıdır.

Bu etiketler, yıllık periyodik kontrolü gerçekleştiren A tipi muayene kuruluşları tarafından yapıştırılır. Özellikle toplu yaşam alanlarında bu uyarıların dikkate alınması, can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşır.